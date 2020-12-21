Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 21 декабря 2020 года нашу страну с официальным визитом посетила делегация во главе с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником Евгением Зиничевым, передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Вначале гости посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венки и цветы к могиле общенационального лидера, архитектора и основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева, отдали дань его памяти.

Также была почтена память видного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Евгением Зиничевым.

Приветствуя гостей на встрече в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что две страны связывают крепкая дружба и тесные добрососедские отношения, основанные на древней истории. В этом контексте министр выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, отметив его развитие по нарастающей, подчеркнул важность скоординированных действий в ряде сфер, в том числе гуманитарной в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Выразив благодарность за радушную встречу, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев отметил существующее динамичное развитие отношений между двумя ведомствами. Он подчеркнул, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений, а также полезность проведения регулярных встреч и обсуждений между соответствующими ведомствами двух министерств для решения гуманитарных вопросов.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Наталья Кочнева)