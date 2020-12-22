Индонезия и дальше будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот от новоназначенного посла Индонезии Хилди Хамида, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Байрамов отметил дружественные отношения, существующие между Азербайджаном и Индонезией, подчеркнул намерение и дальше развивать эти связи.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством, как в двусторонней плоскости, так и на международных платформах, подчеркнута постоянная поддержка Индонезии в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

Посол Хилди Хамид поздравил правительство и народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности страны и Победой.

Была выражена вера в то, что трехстороннее заявление от 10 ноября будет служить миру в регионе, подчеркнуто уважительное отношение Индонезии к территориальной целостности Азербайджана, и поддержка справедливой позиции Азербайджана впредь.

Посол передал министру Байрамову приветствия министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, отметившего, что приложит усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Сославшись на телефонную беседу с Ретно Марсуди, Джейхун Байрамов подчеркнул, что существует потенциал для дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества с Индонезией.

На встрече стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)