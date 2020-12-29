Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Суговушана".

В соответствии с распоряжением медалью "За освобождение Суговушана" награждены военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, проявившие героизм и мужество в боевых операциях, проведенных за освобождение от оккупации азербайджанского села Суговушан.

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь