Утвержден государственный бюджет Азербайджана на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год утверждены в размере 25 427 000,0 тыс. манатов, расходы - 28 543 000,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 24 621 550,0 тыс. манатов, местные доходы - 805 450,0 тыс. манатов, централизованные расходы утверждены в размере 27 683 368,0 тыс. манатов, местные расходы - 859 632,0 тыс. манатов).