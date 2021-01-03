Распространены видеокадры из села Генлик Зангиланского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры из села Генлик Зангиланского района.
Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана представляет эти кадры.
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