Президент Ильхам Алиев: Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным

БАКУ /Trend/ - Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным. Помню, несколько лет назад российская сторона обратилась к нам – в то время были введены санкции – с просьбой увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Что касается освобожденных земель, то здесь мы должны проводить эту работу планово. Во-первых, для продовольственной безопасности. Во-вторых, для повышения экспортного потенциала. Нам и здесь необходимо диверсифицировать экспортный потенциал, потому что введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным. Помню, несколько лет назад российская сторона обратилась к нам – в то время были введены санкции – с просьбой увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию. Именно после этого произошел серьезный рост. Если мы сравним экспорт помидоров в Россию 4-5 лет назад и в прошлом году, то увидим большую разницу. Не будь введен этот запрет, - правда, часть его уже отменена, - то в минувшем году наш экспорт достиг бы 200 тысяч тонн. Но, и вам, и правительству эти цифры известны. 4-5 лет назад было ниже. То есть, хочу сказать, что мы должны пересмотреть сельскохозяйственный экспорт. Мы должны и искать новые рынки, чтобы не сталкиваться с такими неприятными фактами, и расширить ассортимент сельскохозяйственной продукции. Нам необходимо выходить на новые рынки, не теряя традиционных рынков. Считаю, что на освобожденных землях сельское хозяйство может серьезно развиваться особенно в области садоводства, потому что фрукты принимаются на любом рынке. Если учесть климат наших традиционных рынков, то, конечно, здесь никакие фрукты не могут конкурировать с нашими», - отметил Президент Ильхам Алиев.