Памятники Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Натаван возвращены в город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Расстрелянные во время оккупации Шуши и привезенные затем в Баку памятники трем выдающимся личностям Азербайджана - Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Натаван возвращены в город Шуша.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили освобожденную от оккупации культурную столицу Азербайджана - город Шуша.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии памятников.