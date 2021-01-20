Турция мобилизовалась, чтобы и в поствоенный период поддерживать Азербайджан – посол

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал высказывание лидера Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели, сообщает в среду Trend.

Посол отметил, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации многие структуры Турции выступили с призывами в поддержку Азербайджана: "Это зависит от решения, которое примет азербайджанское правительство. Если оно будет принято, то соответствующие структуры Турции будут проинформированы об этом. В поствоенный период Турция мобилизовалась для того, чтобы продолжать поддерживать Азербайджан, и уже есть приехавшие из Турции, чтобы оказать помощь семьям шехидов и вынужденных переселенцев в Азербайджане".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)