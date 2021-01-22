В Армении усиливается внутренняя напряженность - армянские матери против отправки своих детей в Карабах

БАКУ /Trend/ - Послевоенный кризис в Армении усугубляется: противоречия между политическими силами в стране и недовольство граждан нарастают, социально-экономическая ситуация ухудшается.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов.

По его словам, внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Армении была кризисной еще до боев, которые начались в ответ на армянские провокации с 27 сентября.

"Одна из причин, по которой правительство Пашиняна пошло на провокации, заключалась в отвлечении внимания своего населения от внутренних социально-экономических проблем. Предельно ясно, что в результате войны социально-экономическая ситуация в Армении ухудшилась, и сейчас её можно охарактеризовать, как серьезный политический кризис. После 27 сентября, когда начались боевые действия, и без того слабый бюджет Армении понес колоссальные потери.

После позорного поражения в 44-дневной войне Армения не сможет прийти в себя еще долгие годы. Этой стране нанесен большой удар в плане социально-экономического, морально-психологического, а также человеческого фактора.

Социально-экономическая ситуация в Армении и без того была плачевной, страна изо всех сил сводила концы с концами за счет подаяний из-за рубежа. С другой стороны, в течение многих лет в армянском обществе царило некое расслабление, порожденное самообманом. Армяне считали себя народом-победителем. Они думали, что будут держать азербайджанские земли под оккупацией вечно. Но 44-дневная война показала, что все это всего лишь миф. На самом деле, армяне осознали, что на протяжении многих лет жили грезами. Война также привела к большим человеческим потерям с армянской стороны.

Все эти события вызвали серьезный морально-психологический шок в армянском обществе. Завершение войны горьким поражением при таких масштабах потерь стало для Армении тяжелейшим ударом. Армяне уже признают, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, армянские матери протестуют перед министерством обороны против отправки своих детей в Карабах. Все это можно увидеть в видеороликах, распространенных в социальных сетях и на других интернет-ресурсах",- сказал Кямран Байрамов.

Он отметил, что в этих потерях виноват преступный режим Армении, проводящий оккупационную политику.

"Армения переживает серьезный политический кризис, и он будет только продолжать усугубляться. Официальные лица этой страны не могут привести какие-либо аргументы, они просто делают ложные заявления, боясь сказать правду армянскому обществу. Однозначно можно констатировать, что подобное развитие текущих событий делает неизбежным еще больший упадок в Армении", - добавил Кямран Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)