Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана ускорит восстановительные работы - депутат

Политика 29 января 2021 22:41 (UTC+04:00)
Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана ускорит восстановительные работы - депутат

БАКУ /Trend/ - Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана - важный шаг в направлении восстановления этих земель.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов.

Депутат напомнил, что 19 января на освобожденных территориях создан институт специального представителя Президента Азербайджана.

"Позднее, 27 января, глава государства назначил первого специального представителя в Шушинский район. Разумеется, назначение первого представителя именно в Шушинский район имеет большое значение. Шуша является венцом Карабаха, город очень важен для Азербайджана как с военно-стратегической, так и с культурной и духовной точек зрения. Именно после освобождения города Шуша восьмого ноября Армения подписала капитуляцию.

Под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу в 44-дневной Отечественной войне. Сейчас задача первостепенной важности заключается в восстановлении этих территорий. Как известно, из госбюджета 2021 года на восстановление освобожденных территорий Азербайджана выделено 2,2 миллиарда манатов. Естественно, что перед началом работ по восстановлению нужно было создать институт гражданского управления.

Правоохранительные органы уже приступили к выполнению своих функций на освобожденных территориях. Назначением спецпредставителя Президента в Шушинском районе 27 января глава государства заложил основу института гражданского управления", - сказал Кямран Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Французская Proparco предоставила Грузии грант на поддержку мероприятий по борьбе с COVID-19
Французская Proparco предоставила Грузии грант на поддержку мероприятий по борьбе с COVID-19
Грузия и Япония оформили соглашение о защите инвестиций
Грузия и Япония оформили соглашение о защите инвестиций
Грузия демонстрирует твердую приверженность переходу на чистую энергию
Грузия демонстрирует твердую приверженность переходу на чистую энергию
Loading Bars
Лента новостей
Число погибших в ДТП с автобусом в России выросло до 11 (Обновлено) Россия 00:07
Французская Proparco предоставила Грузии грант на поддержку мероприятий по борьбе с COVID-19 Бизнес 00:01
Всеобщий карантин в Греции продлили еще на неделю Европа 29 января 23:43
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО) Интервью 29 января 23:16
В Азербайджане будет создано Агентство кино - министр культуры Общество 29 января 23:11
Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана ускорит восстановительные работы - депутат Политика 29 января 22:41
ESA заключило контракт на разработку орбитального транспорта стоимостью €4,5 млрд В мире 29 января 22:40
В Азербайджане будут подготовлены прогнозные показатели и концепция социально-экономического развития Политика 29 января 22:31
Глава МИД Азербайджана выступил на церемонии открытия Международного года мира и доверия Политика 29 января 22:24
Япония обратилась к Азербайджану за поддержкой Политика 29 января 22:24
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции Политика 29 января 22:08
В 17 городах Турции выявлены случаи заражения "британским" штаммом коронавируса - минздрав Турция 29 января 22:08
Грузия и Япония оформили соглашение о защите инвестиций Грузия 29 января 21:56
Несырьевой экспорт Ирана за 10 месяцев составил $28 млрд Иран 29 января 21:28
Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании AstraZeneca Европа 29 января 21:24
В Ашхабаде состоялась Церемония открытия Международного года мира и доверия Туркменистан 29 января 21:17
Казахстан продолжает реализацию транспортных проектов несмотря на пандемию COVID-19 Транспорт 29 января 21:02
Федерация гимнастики Азербайджана проведет онлайн-тренировки по дисциплине "Гимнастика для всех" Общество 29 января 20:58
Разрешен транзит через Россию находящейся под фитосанитарным контролем экспортной продукции Азербайджана Экономика 29 января 20:51
Влиятельные научные публикации также опровергают утверждения армян о названии и истории города Шуша – ученый (ФОТО) Общество 29 января 20:47
В статье члена диаспоры говорится о дальнейших перспективах Южного Кавказа Общество 29 января 20:01
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Беларуси (ФОТО) Политика 29 января 19:55
В Азербайджане продлены сроки ограничения работы общественного транспорта в выходные Общество 29 января 19:49
Перенесена дата проведения 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку Общество 29 января 19:44
О причинах, по которым в Азербайджане в среднем более 10 тысяч человек могут заразиться коронавирусом Азербайджан 29 января 19:43
Илаха Гисмет написала балет "Деде Горгуд", посвятив его Великой Победе Азербайджана Культура 29 января 19:31
Президент Ильхам Алиев поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева Политика 29 января 19:21
О вакцинации в Азербайджане лиц старше 65 лет Общество 29 января 19:16
Шуша – историко-архитектурный заповедник азербайджанского народа – ученый-историк Политика 29 января 19:14
Обсуждены межпарламентские связи Азербайджана и Иордании Политика 29 января 19:02
Спикер Милли Меджлиса встретилась с послом Иордании в Азербайджане (ФОТО) Политика 29 января 18:53
Грузия демонстрирует твердую приверженность переходу на чистую энергию Бизнес 29 января 18:48
Россия и Туркменистан реализуют национальные программы по развитию цифровой экономики - Минцифры России ИКТ 29 января 18:36
Более 30% наземных водных ресурсов находится на освобожденных территориях Азербайджана Общество 29 января 18:28
Составляется топографическая карта города Шуша и Гадрута Политика 29 января 18:22
Село Мамедбейли Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 января 18:17
Мурад Кажлаев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана" Политика 29 января 18:15
Последняя ситуация с оползневой зоны в Бадамдаре (ВИДЕО) Происшествия 29 января 18:15
В Азербайджане 22 неисламским религиозным общинам оказана материальная помощь Общество 29 января 18:13
Ввезенные с Украины орехи оказались непригодными для потребления - АПБ Азербайджана Общество 29 января 18:08
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" закупит шины и аккумуляторы Тендеры 29 января 18:01
Названы сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 29 января 17:49
В Азербайджане еще 399 человек выздоровели от COVID-19, заразились 142 лица Общество 29 января 17:43
Центробанк Азербайджана выпустит в обращение денежные знаки с изображением освобожденных территорий Финансы 29 января 17:40
До 2025 года объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое – Микаил Джаббаров Экономика 29 января 17:39
Когда бакинцы впервые "услышали" биение сердца великого Низами… (ФОТО/ВИДЕО) Культура 29 января 17:39
В Баку еще на одной улице организована автобусная полоса (ФОТО) Общество 29 января 17:36
Болгария раскрыла ожидаемый объем импорта газа из Азербайджана Энергетика 29 января 17:33
SHA - "Вторая ЮНЕСКО" намерена включить ряд культурных объектов Азербайджана в список мирового культурного наследия (ВИДЕО) Политика 29 января 17:31
ПО «Азеригаз» о работе новых газовых счетчиков Энергетика 29 января 17:30
Эльман Рустамов о приватизации ведущего азербайджанского банка со стороны правительства Финансы 29 января 17:27
Некоторые предприятия Украины начали импорт угля из Казахстана Энергетика 29 января 17:12
В Нью-Дели около посольства Израиля прогремел взрыв Израиль 29 января 17:09
Биткойн за час подорожал на $5 тыс. после отметки Илона Маска в Twitter США 29 января 17:00
Возобновлен экспорт томатов из Азербайджана в Казахстан Экономика 29 января 16:57
Россия сформировала перечень направлений по сотрудничеству, которые могли бы заинтересовать Туркменистан ИКТ 29 января 16:56
Представитель Минэкологии Азербайджана о месторождениях "Гызылбулаг" и "Демирли" Экономика 29 января 16:45
ТОП-10 частных компаний 2020 года в ненефтяном экспорте Азербайджана Бизнес 29 января 16:44
Российский специалист о направлениях развития мобильного и интернет банкинга ИКТ 29 января 16:42
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана обсудил развитие компании Air Astana Бизнес 29 января 16:34
Всемирный банк оказал техническую поддержку ЦБ Азербайджана по страховому сегменту финансового рынка Финансы 29 января 16:31
Армяне нанесли косвенный ущерб подземным сырьевым ресурсам – начальник службы Экономика 29 января 16:29
В Азербайджане вырос суммарный уставный капитал НБКО - ассоциация микрофинансирования Финансы 29 января 16:27
По поручению Лейлы Алиевой IDEA проведет работы на освобожденных территориях – исполнительный директор Общество 29 января 16:22
ЦБ Азербайджана планирует открыть в Нагорно-Карабахском регионе 2 территориальных подразделения, одно из которых, вероятно, будет в Шуше - Эльман Рустамов Финансы 29 января 16:21
«Nar» представляет новый интернет-пакет для дистанционного обучения ИКТ 29 января 16:19
Все вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут въезжать в Грузию Грузия 29 января 16:17
Результаты оценок в Карабахе будут предоставлены для подачи соответствующих исков – замминистра Азербайджан 29 января 16:14
Туркменская компания ведет строительство жилого массива на втором этапе Строительство 29 января 16:10
Ущерб, нанесенный окружающей среде в Карабахе, будет оценен совместно с международными экспертами Экономика 29 января 16:09
Названа площадь азербайджанских лесов, уничтоженных в период оккупации Экономика 29 января 16:05
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 29 января 15:57
Узбекско-корейское СП закупит регулирующие клапаны Тендеры 29 января 15:55
В 2020 году Азербайджан осуществил ненефтяной экспорт почти на $2 млрд Бизнес 29 января 15:53
Сенат Казахстана законодательно утвердил поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС Бизнес 29 января 15:51
Стратегические валютные резервы Азербайджана начали превышать $51 млрд Финансы 29 января 15:50
Формула-1 анонсировала время проведения Гран При Транспорт 29 января 15:48
Строительство нового здания Центробанка будет осуществляться за счет собственных средств - Эльман Рустамов Финансы 29 января 15:44
"Темпераментный азербайджанский весельчак" Хосров Абдуллаев: Звезда цирка, выступал с Карандашом и Кио, снимался в фильмах (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 января 15:42
Чистый белый лист бумаги… Бесконечная мысль азербайджанского композитора (ВИДЕО) Звёздный мир 29 января 15:41
ЦБ Азербайджана по-прежнему прогнозирует инфляцию в 2021 г. на уровне 4% Финансы 29 января 15:39
Новый реестр в Азербайджане станет единой базой данных лиц с ограниченными возможностями Общество 29 января 15:38
В Азербайджане будет отменена практика подачи ряда отчетов на бумажных носителях Общество 29 января 15:35
Производительность фабрики на Бакырчикском горнодобывающем предприятии в Казахстане вырастет до 2,2 млн тонн Бизнес 29 января 15:33
В Грузии впервые за три месяца зафиксирован самый низкий показатель инфицирования COVID-19 Грузия 29 января 15:29
Еще один участник Отечественной войны Азербайджана будет обеспечен высокотехнологичным протезом Общество 29 января 15:26
В Иране пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана Политика 29 января 15:22
Специалисты McKinsey и VISA о киберугрозах в финсекторе Экономика 29 января 15:12
Назначены новые прокуроры Абшеронского и Тертерского районов Общество 29 января 15:11
Прошло судебное заседание по делу экс-главы ИВ Агстафинского района и его заместителя Происшествия 29 января 15:08
Туркменистан достиг значимого рубежа в реализации экспортной стратегии Бизнес 29 января 15:08
Центробанк Азербайджана принял решение оставить учетную ставку без изменений Финансы 29 января 15:07
Сколько иностранные граждане потратили в Азербайджане в 2020 году? Финансы 29 января 14:59
Вопросы безопасности удаленной работы останутся актуальными и в период постпандемии ИКТ 29 января 14:59
Синоптики Азербайджана предупреждают о дождливой и ветреной погоде на выходные Общество 29 января 14:49
VISA о планах реализации транспортных проектов в Азербайджане Экономика 29 января 14:49
Послабления не должны вызывать отставание в образовании – ГЭЦ Азербайджана Общество 29 января 14:48
В Азербайджане к началу 2021 г. увеличился объем депозитов в нацвалюте Финансы 29 января 14:39
В 2020 году SOCAR Polymer вошла в число лидеров в негосударственном секторе по экспорту из Азербайджана Бизнес 29 января 14:37
ГЭЦ Азербайджана о правилах для лиц, приходящих на экзамен Общество 29 января 14:34
Все новости