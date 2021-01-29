Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана ускорит восстановительные работы - депутат

БАКУ /Trend/ - Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана - важный шаг в направлении восстановления этих земель.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов.

Депутат напомнил, что 19 января на освобожденных территориях создан институт специального представителя Президента Азербайджана.

"Позднее, 27 января, глава государства назначил первого специального представителя в Шушинский район. Разумеется, назначение первого представителя именно в Шушинский район имеет большое значение. Шуша является венцом Карабаха, город очень важен для Азербайджана как с военно-стратегической, так и с культурной и духовной точек зрения. Именно после освобождения города Шуша восьмого ноября Армения подписала капитуляцию.

Под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу в 44-дневной Отечественной войне. Сейчас задача первостепенной важности заключается в восстановлении этих территорий. Как известно, из госбюджета 2021 года на восстановление освобожденных территорий Азербайджана выделено 2,2 миллиарда манатов. Естественно, что перед началом работ по восстановлению нужно было создать институт гражданского управления.

Правоохранительные органы уже приступили к выполнению своих функций на освобожденных территориях. Назначением спецпредставителя Президента в Шушинском районе 27 января глава государства заложил основу института гражданского управления", - сказал Кямран Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)