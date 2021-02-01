В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному Председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР "Плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год", в войсках гарнизона начался новый учебный год.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана, первая неделя нового учебного года традиционно началась с изучения личным составом задач, уточнения задач подразделений и обучения различным вариантам приведения соединений и воинских частей в состояние боевой готовности различной степени готовности.

Координационная группа, созданная с целью координации совместной деятельности войск и штабов в Нахчыванском гарнизоне, побывала в войсках с целью обеспечения гибкости в обмене информацией и предупреждениями, принятия, анализа, оперативного анализа поступающей оперативной информации, а также обсуждения и совершенствования алгоритма действий по каждому сигналу.

Координационная группа, курирующая деятельность соединений и частей, отметила существующие проблемы, уточнила задачи с командирами соединений и воинских частей по их устранению в кратчайшие сроки.

Задачи и учения по оповещению войск, поднятию их по тревоге, выводу в районы сосредоточения, скрытому управлению ими и выполнению внезапно возникших задач в соответствии с боевым протоколом гарнизона на различных уровнях будут продолжены и в течение следующих нескольких дней.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)