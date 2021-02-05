В Карсе продолжаются турецко-азербайджанские учения "Зима-2021" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Карс продолжаются мероприятия в рамках турецко-азербайджанских совместных тактических учений "Зима-2021".
Об этом говорится на странице в Twitter министерства национальной обороны Турции, сообщает в пятницу Trend.
Ведомство поделилось видеокадрами с учений.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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