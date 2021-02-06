Состоялись консультации между Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Между Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО Азербайджана и Турции состоялись консультации в онлайн-формате, где обсуждались направления совместного сотрудничества.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, на первой встрече, прошедшей по инициативе нашей страны, приняли участие посол по особым поручениям МИД Азербайджана - генсек Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азербайджана Эльнур Султанов, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Турции, а также сотрудники обеих Национальных комиссий.

На встрече было отмечено, что братские отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии, в рамках ЮНЕСКО налажено тесное сотрудничество. В этой связи была подчеркнута важность проведения такой встречи для обсуждения текущего состояния и перспектив совместного сотрудничества в сферах, входящих в мандат ЮНЕСКО, и разработки общего плана действий.

В ходе встречи также было отмечено, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана уничтожено историческое, культурное и религиозное наследие, совершены многочисленные военные преступления, допущены грубые нарушения конвенций ЮНЕСКО. Было подчеркнуто, что информация о результатах мониторинга, проводимого министерством культуры Азербайджана на освобожденных территориях, регулярно предоставляется ЮНЕСКО и проводится последовательная работа.

С учетом общей истории и культуры наших стран была подчеркнута важность продолжения традиции подачи совместных номинаций в рамках ЮНЕСКО, а также совместных усилий для популяризации в мире богатого наследия двух стран.

Стороны подробно обсудили направления, относящиеся к мандату ЮНЕСКО. Были затронуты достижения и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в рамках таких образовательных программ ЮНЕСКО, как Глобальная сеть обучающихся городов, Кафедральная программа, Сеть ассоциированных школ. Кроме того, состоялся плодотворный обмен мнениями по направлениям партнерства в рамках Программы Юбилеев, Сети творческих городов, клубов ЮНЕСКО, материального и нематериального культурного наследия, природного наследия, Программы "Память мира".

В ходе встречи по вопросам повестки дня были озвучены конкретные предложения, и достигнута договоренность о проведении аналогичных встреч в будущем.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)