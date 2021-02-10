Уникальный формат сотрудничества Азербайджана: Великобритания как ключевой партнер

БАКУ /Trend/ - Многолетняя успешная внешняя политика Азербайджана уже дает результаты. Сегодня ведущие европейские страны выступают в качестве основных партнеров Азербайджана. Одна из таких стран - Великобритания, занимающая ключевую позицию в системе международных отношений.

Визит государственного министра Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон в Азербайджан на этой неделе, прием Президентом Ильхамом Алиевым, а также ее встречи с различными официальными лицами и поездки в различные места вновь актуализировали азербайджано-британские отношения и перспективы на будущее. Мнения, высказанные в ходе этого визита, и подписанные документы о сотрудничестве в различных областях еще раз показали, что с политической и экономической точек зрения Азербайджан является надежным партнером Соединенного Королевства на Кавказе и в Каспийском регионе. Эта страна также поддерживает интеграцию Азербайджана в европейское пространство.

Президент Ильхам Алиев: Мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом

Принимая девятого февраля государственного министра Великобритании Венди Мортон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что этот визит отражает прочные партнерские отношения между нашими странами и, конечно же, наши дальнейшие планы по продолжению сотрудничества: "У нас очень хорошие политические контакты, очень активный политический диалог. Ваш визит в Азербайджан еще раз демонстрирует это.

Конечно, важной частью нашего партнёрства является сотрудничество в энергетической сфере. Мы очень рады завершению крупного проекта – Южного газового коридора. Как вам известно, ВР – наш стратегический партнер. Эта компания с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, реализуемых в Азербайджане. После продления "Контракта века" наше сотрудничество будет продолжаться на протяжении многих десятилетий. С учетом новых событий, связанных с добычей газа в Азербайджане, и инфраструктуры, завершенной в декабре минувшего года, перед нами сейчас открываются новые возможности. Надеемся на открытие новых источников на эксплуатируемых ВР месторождениях. Для этого у нас есть хорошие перспективы. Это – важная часть наших двусторонних связей, а также сотрудничества с другими странами".

Глава государства также подчеркнул, что мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом, что получает мощную поддержку со стороны правительств Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки: "Кстати, через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этом заседании мы рассмотрим успехи и будем надеться на дальнейшее сотрудничество. Конечно, инвестиции, вложенные Соединённым Королевством в Азербайджан, очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции были вложены в основном в энергетический сектор, они составляют, можно сказать, 30 миллиардов долларов. Это позволило нам соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому уверен, что в предстоящие годы основной сферой, привлекающей наше внимание, станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев сообщил, что в Азербайджане прошли регистрацию почти 600 британских компаний. Отметил, что это действительно хороший показатель диверсификации нашего экономического партнерства.

Отношения с Великобританией основаны на доверии

Разумеется, мнения, высказываемые на уровне главы государства, основаны на истории и надежности отношений с Соединенным Королевством. Сотрудничество, начавшееся еще в первые годы независимости, постепенно привело к дальнейшему расширению отношений между двумя сторонами. В развитии отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством особо следует отметить политику, проводимую общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Тесные контакты, налаженные с Великобританией именно после прихода к власти Гейдара Алиева, его визит в эту страну в 1994 году открыли новую страницу в отношениях между двумя странами. В ходе визита Азербайджан и Великобритания подписали "Совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве". В результате 20 сентября 1994 года в Баку между SOCAR и иностранными нефтяными компаниями был подписан "Контракт века", в котором самую большую долю имела британская компания. Сегодня Великобритания является крупнейшим инвестором в Азербайджане, вложив в страну около 30 миллиардов долларов.

Партнерство между Великобританией и Азербайджаном будет укрепляться и дальше

Великобритания за последние 30 лет заняла принципиальную позицию также касательно военной агрессии Армении против Азербайджана. Неслучайно, что принятие резолюции Совбеза ООН № 853, которая требовала безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий, было осуществлено непосредственно по инициативе Великобритании, во время председательства этой страны в СБ.

И во время 44-дневной войны, когда некоторые страны в Совете Безопасности ООН стремились добиться принятия заявления, отражающего предвзятую, необъективную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, Великобритания не допустила этого. Постоянный представитель Великобритании в СБ ООН Барбара Вудворд предотвратила принятие предвзятого заявления.

Естественно, все это стало возможным в результате внешней политики Азербайджана, ориентированной на рациональные и стратегические цели.

Визит государственного министра Великобритании Венди Мортон также показывает, что Азербайджан и Соединенное Королевство намерены и дальше укреплять партнерство.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)