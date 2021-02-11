Министр обороны Азербайджана будет наблюдать за заключительным этапом учений "Зима-2021" в Карсе

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 11 февраля по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара отбыл в эту страну, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Гасанов будет наблюдать за заключительным этапом учений "Зима-2021" в Карсе.

(Текст: Кямаля Сеидова)