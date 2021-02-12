Принимаются меры для решения проблем, поднятых избирателями в Сураханском районе

БАКУ /Trend/ - В Сураханском районе предпринимаются соответствующие шаги для решения вопросов, поднятых избирателями в связи с пассажирскими перевозками.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова и глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов встретились с председателем правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсалом Керимли в административном здании агентства.

На встрече были озвучены проблемы в сфере пассажирских перевозок, которые чаще всего поднимают жители района. Состоялся обмен мнениями о путях решения данных вопросов, была подчеркнута важность тесного сотрудничества в этой сфере.

После встречи были приняты соответствующие меры для решения этих проблем. По поручению Вюсала Керимли сотрудники организации посетили места, где возникают отмеченные сложности, и вместе с помощником Афет Гасановой изучили ситуацию на месте. В настоящее время разрабатываются предложения по устранению проблем, и в ближайшие дни эта работа будет продолжена.

Афет Гасанова высоко оценила реакцию руководства БТА , подчеркнув, что агентство предпринимает важные шаги по улучшению общественного транспорта в Баку. Она отметила, что БТА, деятельность которого основана на международных стандартах, использует возможности современных информационных технологий и уделяет особое внимание охране окружающей среды.

Таким образом, за последние пять лет в Баку было доставлено 968 автобусов, что, в свою очередь, позволило предоставлять пассажирам более комфортные и безопасные услуги. Кроме того, была введена система безналичной оплаты с целью сделать оборот обслуживающих автобусов более прозрачным. Были проложены новые маршруты, чтобы сделать пассажирский транспорт на территории Баку доступным для всех и обеспечить прямое транспортное сообщение между близлежащими населенными пунктами и центром города.

Согласно заключениям экспертов, за период деятельности БТА наблюдалась положительная динамика в объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта (как по количеству загрязняющих веществ, так и по количеству на душу населения). По сравнению с 2015 годом, в 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта уменьшился на 3,3 процента (32,5 тонны), а количество на душу населения – сократилось на 5,8 процента или 5,9 килограмма.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)