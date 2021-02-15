Германия готова оказать поддержку в восстановлении устойчивого мира в регионе - посол

БАКУ /Trend/ - Германия готова оказать поддержку в восстановлении устойчивого мира в регионе.

Об этом посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг сказал на встрече с председателем Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшаном Рзаевым, сообщает в понедельник Trend.

Высоко оценив прекращение конфликта в регионе и создание условий для возвращения вынужденных переселенцев, дипломат выразил желание его страны оказать поддержку в восстановлении устойчивого мира, межобщинных отношений и связей между гражданскими институтами. Он также добавил, что правительство Германии намерено и дальше продолжать реализовывать проекты, нацеленные на поддержку вынужденных переселенцев.

Гость был проинформирован о проблеме беженства и вынужденного переселенчества, с которой Азербайджан столкнулся в последние 30 лет в результате политики этнической чистки и захватнической политики, а также работе, проведенной по ее решению, ситуации на освобожденных территориях и подготовке к возвращению в родные края вынужденных переселенцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)