Трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид, резня в Карабахе: всемирно известный фотограф хорошо помнит события тех лет – репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати – живой свидетель трагедий, постигших азербайджанский народ в 90-е годы, хорошо помнит те времена.

Как передает Trend TV, Реза Дегати в очередной раз обратил внимание общественности на кадры, сделанные во время тех кровавых событий.

Фотограф поделился своими впечатлениями от 44-дневной Отечественной войны, славной Победы, мест, которые он посетил после окончания боевых действий, армянского вандализма, разрушений и других зверств, свидетелем которых он стал на наших освобожденных землях. Кроме того, Реза Дегати показал свои фотографии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)