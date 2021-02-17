Япония выделила Азербайджану гумпомощь в размере $1,2 млн

БАКУ /Trend/ - Правительство Японии приняло решение о выделении Азербайджану срочного гранта в размере 1,2 миллиона долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Японии в Азербайджане.

Как отмечается, грант выделяется в качестве помощи в связи с гуманитарным кризисом в результате вооруженного столкновения между Арменией и Азербайджаном.

Грант охватывает помощь в связи с медоборудованием одной ведущей клинике; обеспечение безопасного выхода к источникам воды примерно для 500 лиц; восстановление временных убежищ примерно для 6400 лиц и их обеспечение принадлежностями для теплообеспечения; продовольственную помощь примерно 8000 человек.

"После обретения независимости Азербайджаном правительство Японии приступило к реализации проектов помощи развитию в Азербайджане, и до настоящего времени были предоставлены льготные кредиты примерно на 1 млрд долларов, реализованы грантовые проекты на более чем 100 млн долларов. Япония намерена продолжать оказывать помощь Азербайджану", - говорится в сообщении посольства.

(Текст: Кямаля Сеидова)