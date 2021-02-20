Опубликован список документов, подписанных вчера между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана опубликовал список документов, подписанных 19 февраля в Анкаре в рамках 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Trend со ссылкой на Кабмин представляет вашему вниманию эти документы:

- Протокол о сотрудничестве в области профессионального образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области халяльной аккредитации;

- Протокол о сотрудничестве между Турецким агентством по аккредитации (TURKAK) и Азербайджанским центром аккредитации (AzAK);

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в направлении исследований и деятельности по развитию в области транспорта и научных технологий.

Протокол 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и План действий по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай.

После церемонии подписания документов премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай выступили с заявлениями для печати.

Отметим, что выполнение решений, принятых в ходе 8-го заседания, было оценено позитивно.

Было подчеркнуто, что основная цель - реализация поставленной Президентами Азербайджана и Турции задачи по увеличению товарооборота до 15 миллиардов долларов к 2023 году.

Были обсуждены пути интенсификации торгово-экономических связей в последующие годы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)