Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении - депутат

БАКУ /Trend/ - Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"Подписанное 10 ноября прошлого года трехстороннее заявление направлено на обеспечение прочного и устойчивого мира в регионе. Хотя стороны договорились решать все вопросы за столом переговоров, Армения не предоставляет карту заминированных территорий на наших освобожденных землях", - сказал он.

Депутат отмечает, что, согласно международным конвенциям, это является военным преступлением: "Ведь заминированы достаточно обширные территории, и этот процесс велся Арменией на протяжении 30 лет. Разумеется, у противоположной стороны есть карта минных полей. Если бы ее не было, то сами армяне подрывались бы на минах в течение этого периода. Поскольку такого не случалось, они владеют точной информацией по этому вопросу. Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении, и придет время, когда она ответит за это. Твердящие о правах человека международные организации, к сожалению, обходят молчанием эти факты".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)