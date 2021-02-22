Армения совершила серию серьезных преступлений против мирного населения, культурного наследия и инфраструктуры Азербайджана – глава МИД (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на Сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Прежде всего, министр поздравил посла Наджата Шамима Хана с его избранием на пост председателя Совета по правам человека и пожелал ему успехов в выполнении его обязанностей.

Отметив, что сессия проходит в то время, когда вирус COVID-19 продолжает представлять большую угрозу для человечества, глава МИД сказал, что Азербайджан немедленно отреагировал на пандемию и, применив правозащитный подход к возникающим социально-экономическим проблемам, реализовал эффективные меры по предотвращению распространения коронавируса.

"Азербайджан не ограничил свои усилия внутренними мерами. Правительство Азербайджана пожертвовало пять миллионов долларов США Всемирной организации здравоохранения в поддержку глобальных усилий и дополнительно пять миллионов долларов США в качестве председателя Движения неприсоединения (ДН) для поддержки наиболее пострадавших стран-членов Движения. Азербайджан также оказал неотложную гуманитарную помощь более чем 30 пострадавшим странам на двусторонней основе.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19, созванная по инициативе Президента Азербайджана в качестве действующего председателя ДН и проведенная 3-4 декабря 2020 года, вновь подтвердила важность скоординированных глобальных ответных действий, основанных на единстве, многостороннем сотрудничестве, солидарности и уважении прав человека.

Международное сообщество теперь должно работать вместе не только для того, чтобы реагировать на продолжающийся кризис в области здравоохранения, но и для построения справедливого и устойчивого будущего. В связи с этим Президент Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность по поводу неравномерного и несправедливого распределения вакцины COVID-19 среди развивающихся и развитых стран. Пользуясь случаем, мы призываем все государства, международные организации, международную донорскую общественность, производителей вакцин и другие заинтересованные стороны обеспечить доступный, беспрепятственный, своевременный и равноправный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19", – подчеркнул Джейхун Байрамов.

Отметив, что укрепление демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов Азербайджана, министр Джейхун Байрамов довел до сведения участников заседания, что текущие реформы, проводимые в стране, охватывают широкий спектр мероприятий, включая диалог с политическими партиями, поддержку развития СМИ, создание лучших условий для людей с ограниченными возможностями, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, совершенствование сферы прозрачного и эффективного предоставления государственных услуг.

"Азербайджан плодотворно сотрудничает с ООН на основании правозащитных механизмов организации. Чтобы поддержать важную работу Управления Верховного комиссара по правам человека, Азербайджан на добровольной основе регулярно делает и будет дальше делать финансовые взносы в УВКПЧ. Мы признаем важную роль обладателей специальных мандатов Совета по правам человека в поощрении прав человека посредством сотрудничества и диалога с государствами - членами. В связи с этим наша страна направила постоянное приглашение всем обладателям мандатов.

Согласно соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2021 год объявлен Международным годом мира и доверия. Этот год будет знаменательным для Азербайджана, поскольку наша страна вступает в фазу постконфликтного восстановления и реабилитации территорий от почти 30-летней оккупации.

Воспользовавшись в своих целях процессом политического урегулирования, а также приверженностью Азербайджана этому процессу на протяжении почти 30 лет, Армения последовательно предпринимала шаги по укреплению результатов оккупации территорий Азербайджана с целью их аннексии. В связи с этим на оккупированных Арменией территориях осуществлялось незаконное заселение, разрушалось и разграблялось историческое и культурное наследие, незаконно эксплуатировались природные ресурсы, была присвоена государственная и частная собственность. За годы оккупации Армения совершила серию серьезных преступлений против мирного населения Азербайджана, а также его культурного наследия и инфраструктуры.

Последняя агрессия Армении против Азербайджана, начавшаяся 27 сентября 2020 года, не стала исключением. Эта агрессия сопровождалась серьезными нарушениями международного гуманитарного права, включая военные преступления и преступления против человечности, чтобы посеять панику среди гражданского населения Азербайджана. С этой целью Армения преднамеренно атаковала густонаселенные гражданские населенные пункты Азербайджана, расположенные вдали от зоны конфликта, в результате чего 101 мирный житель погиб и более 400 получили серьезные ранения. Также имеются неопровержимые факты, свидетельствующие о ряде нарушений прав человека армянскими военнослужащими в отношении азербайджанских пленных, включая акты унижения и жестокого обращения, физического насилия, оскорбления, обезглавливания и глумления над телами. Азербайджан полон решимости принять все необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях, используя свои права в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних механизмов.

В попытке скрыть вышеуказанные преступления Армения, чтобы отвлечь внимание международного сообщества, обвиняет в этих же преступлениях Азербайджан, и с этой целью проводит массовую кампанию, полную фейковых новостей. Механизмы ООН по правам человека, в том числе Управление Верховного комиссара по правам человека, договорные органы и обладатели мандатов, также подверглись этой ложной пропаганде со стороны Армении", – уточнил Джейхун Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что освобождение территорий Азербайджана открывает возможность сотням тысяч вынужденным переселенцам реализовать свое право на безопасное и достойное возвращение в места своего исконного проживания. По словам министра, беспрецедентный масштаб ущерба и разрушений, нанесенных государственной и частной собственности, критически важной гражданской инфраструктуре, включая образовательные и медицинские учреждения, историческому и культурному наследию и окружающей среде, ставит перед правительством Азербайджана большую задачу по восстановлению и реконструкции этих территорий. Правительство уже начало предпринимать практические шаги для обеспечения безопасного и достойного возвращения перемещенного населения и обеспечения мирного сосуществования в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Азербайджан полон решимости интегрировать своих граждан армянского происхождения, проживающих на затронутых конфликтом территориях, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя одинаковые права и свободы со всеми гражданами Азербайджана независимо от этнической и религиозной принадлежности. Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает прочную правовую основу в этом отношении.

Установление мира, деятельность по восстановлению и реконструкции, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, включая возвращающихся вынужденных переселенцев и беженцев, должны стать основными приоритетными задачами. Азербайджан согласно принципам ООН по гуманитарной помощи от 1991 года готов работать с соответствующими международными партнерами, включая МККК, УВКБ ООН и другие агентства ООН, а также с отдельными государствами, желающими внести свой вклад в дело по установлению мира и стабильности в регионе.

Такой подход к постконфликтному восстановлению и реконструкции основан на международном праве, соответствующих резолюциях и документах, регулирующих деятельность ООН в сфере гуманитарной помощи, и будет служить мерой укрепления доверия, направленной на залечивание ран от конфликта.

Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении, обязывает Армению и Азербайджан приостановить все военные действия и принять меры для устранения конфликта, продолжавшегося в течение десятилетий. Азербайджан придает большое значение полному осуществлению этого документа и залечиванию ран этого кровавого противостояния на основе нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мы верим, что международное сообщество во главе с ООН сможет сыграть важную роль в поддержке выполнения Трехстороннего заявления, направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе", – подытожил Джейхун Байрамов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)