Президент Ильхам Алиев: Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак

БАКУ/Trend/ - Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак, он на месте, и пусть не испытывают наше терпение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«Несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники вновь пытаются оживить армянскую армию, модернизировать ее. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак, он на месте, и пусть не испытывают наше терпение. Армянская армия кончилась, ее нет и не должно быть. В таком фашистском государстве армии быть не должно. Мы никак не позволим, чтобы вновь возникла какая-то угроза для нас, или же чтобы наши граждане, которые вернуться на освобожденные земли, почувствовали какой-то риск.

Мы контролируем все дела. Мы и впредь будем укреплять нашу армию. Подписаны новые контракты, приобретается самое современное оружие, и оно уже доставляется. Заключены контракты по самым современным вооружениям, которые есть в мире, и они будут доставлены в Азербайджан. Война одновременно выявила вопросы дальнейшего совершенствования армии. Предстоящие реформы приведут к созданию еще более мобильной, боевитой и боеспособной армии»,- отметил глава государства.