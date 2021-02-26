Чту память азербайджанских братьев и сестер, безжалостно убитых в Ходжалы - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - На официальной странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter размещена публикация в связи с Ходжалинским геноцидом, передает в пятницу Trend.

"Чту светлую память наших азербайджанских братьев и сестер, безжалостно убитых 29 лет назад в Ходжалы", - говорится в публикации.

(Текст: Турал Гараджаев)