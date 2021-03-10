Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в сильное государство — депутат

БАКУ /Trend/ - За последние 17 лет благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были проведены масштабные реформы и созданы все условия для высокого уровня экономического развития. В результате этого в нашей стране сформировалась конкурентоспособная экономика.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, за последние 17 лет в Азербайджане достигнуты колоссальные успехи во всех сферах.

"Президент Ильхам Алиев успешно продолжил дальновидную и продуманную политику, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и превратил Азербайджан в сильное государство. За время президентства Ильхама Алиева ВВП страны увеличился в три раза, а уровень бедности снизился с 49 процентов до пяти процентов. Внешний долг Азербайджана — один из самых низких в мире и составляет около 20 процентов ВВП. По данному показателю Азербайджан занимает девятое место в мире.

За последние 17 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 260 миллиардов долларов. Среди стран-экспортеров нефти Азербайджан имеет самый низкий внешний долг. Валютные резервы Азербайджана в 6 раз превышают внешний долг. Согласно данным Международного валютного фонда, экономика Азербайджана в настоящее время составляет 70% от общей экономики Южно-Кавказского региона по паритету покупательной способности", — сказал Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что за это время продолжилось социально-экономическое развитие нашей страны в таких приоритетных направлениях экономической политики, как укрепление макроэкономической стабильности, ускорение развития ненефтяного сектора, сбалансированное развитие регионов, формирование благоприятной бизнес- и инвестиционной среды.

"Наша страна добилась славной победы в 44-дневной Отечественной войне и обеспечила свою территориальную целостность, прежде всего благодаря мощному экономическому потенциалу.

Успехи, завоеванные Азербайджаном в экономической сфере, высоко оцениваются и на международном уровне.

В отчетах ведущих мировых экономических и финансовых институтов дается высокая оценка устойчивости нашей национальной экономики и экономическим реформам, проводимым в нашей стране. Согласно отчету Doing Business, наша страна занимает 28-е место среди 190 стран. Кроме того, Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран мира. Отчет Давосского форума, экономической платформы номер один в мире, также содержит положительные отзывы о нашей стране", — добавил Айдын Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)