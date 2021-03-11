По сравнению с другими странами в Азербайджане ситуация с COVID-19 лучше - Президент ЕБРР

БАКУ/Trend/ - По сравнению с другими странами в Азербайджане ситуация с COVID-19 лучше.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала новый президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в ходе встречи в видеоформате с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Хочу поздравить Вас с успешным управлением ситуацией, связанной с кризисом COVID-19. Все страны в настоящее время столкнулись с этим вызовом, и этот кризис обусловливает экономические проблемы во многих местах. По сравнению с другими странами у вас ситуация лучше»,- отметила она.

Коснувшись затем сотрудничества с Азербайджаном, Одиль Рено-Бассо сказала: «В прошлом году мы сконцентрировали наше внимание на частном секторе, были успешно реализованы проекты в области поддержки малого и среднего предпринимательства, социально значимые проекты в местной валюте, связанные с воздействием на окружающую среду. Мы также довольны сотрудничеством в области финансирования проектов в местной валюте с заключением свопового соглашения с Центральным банком. Это в свою очередь тоже важно с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства. Отрадно, что проект Южного газового коридора, в который мы внесли большой финансовый вклад, завершен. Мы непосредственно участвовали в данном проекте и рады, что он полностью реализован. Мы высоко оцениваем наше сотрудничество в энергетической сфере».