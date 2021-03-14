Британский журналист поделился впечатлениями об Азербайджане в статье, опубликованной в The Telegraph

БАКУ /Trend/ - В британской газете The Telegraph опубликована обширная статья об Азербайджане.

Как сообщает в воскресенье Trend, в публикации посетивший Азербайджан британский журналист Джеймс Стюарт поделился своими впечатлениями о нашей стране.

В статье под названием «Азербайджан — великолепная страна, которую вы никогда не собирались посетить» автор рассказал о достопримечательностях нашей страны, ее очаровательной природе и туристических возможностях.

Называя Баку «Дубаем Каспийского моря», журналист отмечает, что самое интересное государство на Кавказе — это Азербайджан, известный как «Страна огней». По его мнению, несмотря на то, что Грузия превратилась в один из центров для путешествий, Азербайджан является более привлекательным в этом плане.

Автор так рассказывает о своей поездке в Шеки: «После долгого путешествия человек может почувствовать усталость, но, увидев окружающий пейзаж, настроение меняется. Пустые территории за пределами столицы внезапно исчезают и превращаются в холмы, виноградные сады и поля».

В статье отмечается, что в 2019 году исторический центр Шеки был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, посидев в чайном саду старого караван-сарая, он увидел места, где когда-то купцы занимались куплей-продажей металла, керамики и шелка, затем он посетил Дворец Шекинских ханов и познакомился с шекинской кухней.

После этого, Джеймс Стюарт пишет о поездке в село Киш, отмечая красоту дорог этого села. Упомянув, что в селе Киш находится бюст известного норвежца Тура Хейердала, журналист сообщает, что путешественник, который организовал реставрацию местной церкви I века, очень популярен в Азербайджане: «Мне показали два скелета в церкви в Кише, и я видел, насколько они огромны».

Согласно публикации, после Шеки журналист вернулся в Баку, а потом посетил Губу. Он рассказывает о красоте села Хыналыг в Губе, которое, по его словам, напоминает места, описанные в Библии: « В этом селе, расположенном в одном из самых высоких мест Азербайджана, можно услышать шум реки, текущей по подножию горы». Он отмечает, что дорога на Хыналыг построена по современным стандартам, и у местных жителей свой уклад жизни. Автор также написал о беседе с жителями Хыналыга, рассказав, что сельчане пригласили его на прогулку, где он смог полюбоваться красивыми пейзажами и издалека увидеть Шахдаг.

В статье указывается, что Джеймс Стюарт также посетил село Калайхудат, расположенное в горной части Губы, где местный житель, пригласивший его попить чай, рассказал интересные истории о Губинской крепости. Журналист отмечает, что эти районы планируется превратить в туристические уголки, и что будет построена прямая дорога от Хыналыга до центра зимнего отдыха в Габале.

(Редактор: Надир Насиров)