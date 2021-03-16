Президент Ильхам Алиев: Армения причинила большой ущерб Азыхской пещере. Они возместят весь этот ущерб

БАКУ/Trend/ - Армения причинила большой ущерб Азыхской пещере. Они возместят весь этот ущерб.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в село Азых.

«Мы находимся у входа в Азыхскую пещеру. Поднялись примерно 800 ступеней. Хорошо позанимались спортом, показали нашу физическую форму. А сейчас войдем в Азыхскую пещеру. Эту пещеру открыл в 1960 году азербайджанский ученый, археолог Мамедали Гусейнов, после этого здесь были проведены исследования. Это – одно из поселений древнейшего человека в мире, оно принадлежит истории Азербайджана, является нашим историческим достоянием. Армения незаконно проводила работы в этой пещере, незаконно приглашала ученых из-за рубежа. Они причинили большой ущерб этой пещере, нашему историческому наследию. Они возместят весь этот ущерб. Мы заставим их сделать это.

Азыхскую пещеру открыл азербайджанский ученый. Азыхская пещера находится на территории Азербайджана. Отныне азербайджанские ученые и приглашенные ими зарубежные ученые будут проводить здесь законные исследования.

Отсюда открывается красивая панорама. Вот там находится село Азых. Отсюда можно снять лучше. Мы покорили эту вершину. Покорим все вершины. Нет такой вершины, которую бы мы не могли покорить. Давайте вместе скажем: «Азых – это Азербайджан!», «Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.