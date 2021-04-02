В Физули обнаружено большое количество оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по поиску оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе таких мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского РОП, на территории, где ранее находились армянские позиции, были обнаружены ракетные комплексы "Игла-С", "Муха", "Фогот" (по одной единице), три пулемета, один автомат, один миномет, 33 гранаты, 308 снарядов, 10 автоматных магазинов и три тысячи патронов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)