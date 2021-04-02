В Физули обнаружено большое количество оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по поиску оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
В ходе таких мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского РОП, на территории, где ранее находились армянские позиции, были обнаружены ракетные комплексы "Игла-С", "Муха", "Фогот" (по одной единице), три пулемета, один автомат, один миномет, 33 гранаты, 308 снарядов, 10 автоматных магазинов и три тысячи патронов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО)
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В течение следующих трех месяцев Азербайджан постепенно увеличит суточную добычу нефти до 620 тыс. баррелей (ФОТО)