Турция оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных земель - посол

БАКУ /Trend/ - Турция оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных от армянской оккупации территорий.

Об этом сказал журналистам турецкий посол в Баку Эркан Озорал, сообщает в понедельник Trend.

По его мнению, непредоставление Арменией Азербайджану карт минных полей противоречит международному праву.

"Турция требует скорейшего предоставления Азербайджану карт минных полей и в то же время оказывает ему поддержку в вопросе разминирования. Турецкие саперы участвуют в разминировании на освобожденных азербайджанских территориях", - сказал Озорал.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)