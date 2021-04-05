Турция оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных земель - посол
БАКУ /Trend/ - Турция оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных от армянской оккупации территорий.
Об этом сказал журналистам турецкий посол в Баку Эркан Озорал, сообщает в понедельник Trend.
По его мнению, непредоставление Арменией Азербайджану карт минных полей противоречит международному праву.
"Турция требует скорейшего предоставления Азербайджану карт минных полей и в то же время оказывает ему поддержку в вопросе разминирования. Турецкие саперы участвуют в разминировании на освобожденных азербайджанских территориях", - сказал Озорал.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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