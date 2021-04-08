Генсек ОИС сегодня прибывает в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин сегодня совершит визит в Азербайджан.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал глава представительства Пакистана в ОИС и других международных организациях, посол Ризван Саид Шейх, сообщает в четверг Trend.

По его словам, этот визит также символизирует солидарность с Азербайджаном.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)