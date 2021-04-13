Президент Ильхам Алиев: Мы с Президентом Владимиром Путиным обсудили вопрос о ракете «Искандер-М»

БАКУ/Trend/ - Я ничего не скрываю от своего народа, считаю, что азербайджанский народ должен все знать. Мы обсудили с Президентом России Владимиром Путиным вопрос, связанный с ракетой «Искандер-М». По моему поручению Министерство обороны Азербайджана направило официальное письмо с фотографиями и доказательствами. Но пока мы не получили ответа.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Назвав заявление официального Еревана о ракетах странным, Президент Ильхам Алиев сказал: «То они говорят о неразорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, в любом случае они использовали их. Мы ждем официального ответа от Армении. Могу сказать, что у нас достаточно информации, но мы ждем официального разъяснения» .