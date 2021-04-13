Требуется обмен всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования – МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) выступили сегодня с заявлением, передает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Сопредседатели с удовлетворением отмечают поддержание режима прекращения огня и внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами (трехстороннее заявление Президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении – ред.) 10 ноября 2020 года. Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс в отношении расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставления гуманитарной помощи и надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных линий по всему региону.

Сопредседатели напоминают сторонам, что необходимы дополнительные усилия для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру. Сюда входят вопросы, связанные, в частности, с обменом всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования региона конфликта, сохранением и защитой религиозного и культурного наследия, налаживанием прямых контактов и сотрудничества между сообществами, затронутыми конфликтом, а также другие меры по укреплению доверия между людьми.

Сопредседатели также выражают свою решительную поддержку продолжающейся деятельности и возможному расширению миссии Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и призывают стороны предоставить полный доступ и оказать содействие его усилиям. Сопредседатели подчеркивают свою готовность возобновить рабочие визиты в регион, включая Карабах и прилегающие районы, для проведения своей оценки. В этой связи сопредседатели напоминают сторонам о требовании обеспечить беспрепятственный доступ и максимальную гибкость передвижения в отношении маршрутов поездок сопредседателей в соответствии с их мандатом и предыдущей практикой.

(Редактор: Надир Насиров)