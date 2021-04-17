Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о некоторых мерах в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

Согласно указу, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (кроме информационной инфраструктуры охраняемых лиц и объектов), а также функции уполномоченного органа в области противодействия киберугрозам осуществляет Служба государственной безопасности Азербайджана. В отношении государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, юридических лиц публичного права, учрежденных Президентом Азербайджана, эти функции осуществляются Службой государственной безопасности совместно с Государственной службой особой связи и информационной безопасности Азербайджана.

Кабинету министров Азербайджана в целях правового регулирования сферы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры поручено на основании предложений Службы государственной безопасности и Государственной службы особой связи и информационной безопасности Азербайджана в трехмесячный срок подготовить и представить главе государства проекты соответствующих нормативно-правовых актов, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.