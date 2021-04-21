Президент Ильхам Алиев: В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки

БАКУ /Trend/ - В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии Гаджигабульского промышленного квартала.

«В настоящее время Министерство экономики работает над этим вопросом. В Карабахской зоне обязательно должны быть созданы такие предприятия, чтобы мы обеспечили людей работой, а также максимально использовали потенциал этой зоны», - сказал глава государства.