Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в Карабахе – Путин
БАКУ /Trend/ - Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в Карабахе.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. И уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха», - сказал Путин.
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