Независимые депутаты парламента Азербайджана выберут своих представителей в ЦИК
БАКУ /Trend/ - 22 апреля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана независимые депутаты проведут заседание по вопросу формирования состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в четверг Trend.
На заседании независимые депутаты определят кандидатуры членов ЦИК, которые будут представлять их в комиссии.
Отметим, что шесть членов ЦИК представляют депутатов партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе, еще шесть - независимых депутатов (не принадлежащих ни к одной политической партии), а остальные шесть - депутатов от политических партий, составляющих меньшинство в парламенте.
Срок полномочий нынешнего состава ЦИК истек 15 апреля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе, время двигаться вперед – Еврокомиссар
Лента новостей
Названы имена представителей Азербайджана на Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева (ФОТО)
Отказ Армении передать Азербайджану карты минных полей нужно расценивать как нарушение международного права – российский политолог
Зенитно-ракетные подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе, время двигаться вперед – Еврокомиссар
Армянский фашизм проявляет себя и в отношении исторических памятников - глава Госкомитета Азербайджана
Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас – посол Беларуси