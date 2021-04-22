Независимые депутаты парламента Азербайджана выберут своих представителей в ЦИК

БАКУ /Trend/ - 22 апреля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана независимые депутаты проведут заседание по вопросу формирования состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в четверг Trend.

На заседании независимые депутаты определят кандидатуры членов ЦИК, которые будут представлять их в комиссии.

Отметим, что шесть членов ЦИК представляют депутатов партии, составляющей большинство в Милли Меджлисе, еще шесть - независимых депутатов (не принадлежащих ни к одной политической партии), а остальные шесть - депутатов от политических партий, составляющих меньшинство в парламенте.

Срок полномочий нынешнего состава ЦИК истек 15 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)