В Азербайджане в последние годы достигнуты большие успехи в связи с выборами - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане достигнуты большие успехи в связи с выборами.

Об этом сказал член ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 27 апреля, сообщает во вторник Trend.

По его мнению, эти успехи связаны, прежде всего, с достигнутой в Азербайджане общественно-политической стабильностью и созданием правовой базы для проведения демократических выборов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)