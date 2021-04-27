В Азербайджане в последние годы достигнуты большие успехи в связи с выборами - Мазахир Панахов
БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане достигнуты большие успехи в связи с выборами.
Об этом сказал член ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 27 апреля, сообщает во вторник Trend.
По его мнению, эти успехи связаны, прежде всего, с достигнутой в Азербайджане общественно-политической стабильностью и созданием правовой базы для проведения демократических выборов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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