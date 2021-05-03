Армения, рассчитывая на своих покровителей, совершила террор и геноцид против азербайджанцев - депутат

БАКУ /Trend/ - Армения на протяжении многих лет не выполняла решения и резолюции международных организаций, рассчитывая на своих покровителей, и совершила против азербайджанцев террор и геноцид.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

По его словам, Армения, в частности, проигнорировала четыре резолюции Совета Безопасности ООН о незамедлительном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

"Тем не менее, никакого давления на Армению оказано не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посвятил свое выступление в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН в основном теме Карабаха, что свидетельствует о защите главой государства национальных интересов страны на всех платформах.

Президент Азербайджана намерен всеми средствами вновь проинформировать мир об агрессивной политике Армении, расправах, учиненных этой страной над азербайджанцами, о совершенных ею геноцидах, идеологии, служащей идеям фашизма, а также о нашей славной победе, справедливой борьбе", - подчеркнул Рзаев.

По словам депутата, деятельность Азербайджана направлена на обеспечение мира и безопасности в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)