Героям Отечественной войны Азербайджана планируется предоставить налоговые льготы
БАКУ /Trend/ - В комитетах Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана были обсуждены поправки в Налоговый и Трудовой кодексы, сообщает в среду Trend.
Поправка в статью 102 Налогового кодекса (освобождение от налога на прибыль) предусматривает уменьшение до 400 манатов размера ежемесячного дохода Героев Отечественной войны, подлежащего налогообложению при любом виде наемной работы.
Согласно поправке в Трудовой кодекс, отпуск Героям Отечественной войны будет предоставляться на срок не менее 46 календарных дней.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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