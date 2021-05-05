Героям Отечественной войны Азербайджана планируется предоставить налоговые льготы

БАКУ /Trend/ - В комитетах Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана были обсуждены поправки в Налоговый и Трудовой кодексы, сообщает в среду Trend.

Поправка в статью 102 Налогового кодекса (освобождение от налога на прибыль) предусматривает уменьшение до 400 манатов размера ежемесячного дохода Героев Отечественной войны, подлежащего налогообложению при любом виде наемной работы.

Согласно поправке в Трудовой кодекс, отпуск Героям Отечественной войны будет предоставляться на срок не менее 46 календарных дней.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)