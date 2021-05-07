Члены семей шехидов не будут платить за участие во вступительных экзаменах в вуз

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 2694 от 24 февраля 2017 года "О дополнительных мерах по регулированию организации вступительных экзаменов студентов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики"».

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, оплата суммы, необходимой для участия в экзаменах, для окончивших общеобразовательные учреждения членов семей шехидов, детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей, лиц со статусом ВПЛ, с инвалидностью I и II степени, в том числе для детей с ограниченными возможностями до 18 лет в соответствии с установленными Тарифным (ценовым) советом расценками на участие в экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром в связи с приемом студентов в средние специальные учебные заведения и на степень бакалавра в высших учебных заведениях (базовое образование по медицинскому образованию), будет производиться за счет государственного бюджета.