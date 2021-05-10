В парламенте проведено мероприятие в честь 98-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Милли Меджлисе Азербайджана 10 мая проведено мероприятие в честь 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы парламента.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, первый заместитель председателя Али Гусейнли, заместители председателя Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли, председатели парламентских комитетов, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица возложили венок к памятнику Гейдару Алиеву в фойе здания Милли Меджлиса и украсили его свежими цветами. Участники мероприятия почтили память выдающегося политического деятеля.