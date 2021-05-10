Президент Ильхам Алиев: Эта поездка в Нахчыван очень символична

БАКУ/Trend/ -Это – первый день рождения моего отца после исторической Победы. Поэтому я решил после традиционного посещения его могилы приехать на его Родину – в Нахчыван. Считаю, что эта поездка очень символична.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Я, как уже отметил, в 15-й раз приезжаю в Нахчыван. Но впервые нахожусь в Нахчыване 10 мая. В нынешний день рождения я непременно должен был быть здесь.

Я посетил могилу моего деда Алирзы Алиева. Алирза Алиев и моя бабушка Иззет ханым подарили азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Гейдар Алиев. Гейдар Алиев завоевал большое уважение не только в пределах Азербайджана, но и в мировом масштабе, это личность, которой принадлежат исключительные заслуги. Все, чего Гейдар Алиев добился в жизни, завоевано благодаря его знаниям, умению, уму и самоотверженности, он всегда достойно служил нашему народу. Именно под его руководством Азербайджан в 1970-х годах поднялся на ноги, из самой отсталой союзной республики вышел в самые передовые. Под его руководством здесь, в Нахчыване, нахчыванцы смогли предотвратить армянскую оккупацию, ведь намерение и политика ненавистного врага заключались в том, чтобы оккупировать Нахчыван. Это уже входило в их очередной захватнический план. Такая угроза была, и она была очень серьезной. Никто в то время не помогал Азербайджану. У Азербайджана не было армии, Вооруженных сил. Нахчыванская Автономная Республика утратила связь с основной частью Азербайджана, армяне блокировали Нахчыван. Нахчыван с трех сторон окружен Арменией. В такой ситуации сохранить, защитить Нахчыван и дать отпор врагу – одна из исключительных заслуг великого лидера»,- сказал глава государства.