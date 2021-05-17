Турецкий посол встретился с главой Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи встретился с главой Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом.
Об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сообщает в понедельник Trend.
Отметим, что глава Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым прибыл в Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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