Олжас Сулейменов награжден орденом «Шараф»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Олжаса Сулейменова орденом «Шараф» за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном.
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