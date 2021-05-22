МГ ОБСЕ надо упразднить, потому что нагорно-карабахской проблемы больше нет - французский сенатор

БАКУ /Trend/ - Минская группа (МГ) ОБСЕ должна быть упразднена, потому что нагорно-карабахской проблемы больше нет.

Об этом в интервью французской онлайн газете lagazetteaz.fr и Trend сказала французский сенатор Натали Гуле.

"Эта группа должна быть упразднена. Она бесполезна. Потому что в любом случае у этого института не было сбалансированной политики, и почти за 30 лет он ничего не добился. Следовательно, МГ ОБСЕ должна быть упразднена. Нагорно-карабахской проблемы больше нет, Азербайджан освободил свои территории от оккупации", - сказала Натали Гуле.

Сенатор сообщила, что прибыла в Азербайджан для участия в обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества".

"Я также совершу поездку на освобожденные территории и выражу поддержку Азербайджану. Потому что во Франции не так много чиновников, поддерживающих Азербайджан. Напомню, что только я голосовала против признания "независимости" Нагорного Карабаха в Сенате Франции", - сказала Натали Гуле.

Она также прокомментировала публикации президента Франции в социальных сетях на фоне напряженности на армяно-азербайджанской границе, искусственно созданной Арменией.

По ее словам, во Франции придерживаются двойственной позиции по этому вопросу.

"Как вам известно, председатель Сената Франции отправляется в Армению с большой делегацией. Раньше не было так, чтобы делегация подобного уровня совершала визит в Армению, а потом не посещала Азербайджан. Даже президент Саркози, проведя одну ночь в Ереване, затем приехал на день в Баку. Теперь по причинам, связанным с предстоящими выборами, парламент проводит иную политику. Сегодня во Франции бытуют точки зрения, отличные от официальной. Таким образом, сегодня Франция явно на стороне Армении, и я сожалею об этом. К сожалению, баланса уже нет", - сказала Нутали Гуле.

Сенатор также выразила свое отношение к разграблению армянскими захватчиками азербайджанских земель, уничтожению ими всех памятников мусульманской культуры.

"Азербайджанские депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы уже много лет поднимают эти вопросы, поэтому мы хорошо осведомлены об этом", - подчеркнула Натали Гуле.

Она также оценила перспективы повышения роли Азербайджана в качестве транспортного узла региона.

"Азербайджан является островком стабильности в регионе. Азербайджан также является энергетическим и транспортным хабом Южного Кавказа", - сказала Гуле.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)