В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО)

Политика 24 мая 2021 16:16 (UTC+04:00)
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла презентация первого цифрового проекта TURKIC.World ("Тюркский мир"), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group.

Как сообщает в понедельник Trend, на презентации присутствовали руководители азербайджанских и турецких СМИ, посол Турции и диппредставители других тюркоязычных стран, дипломаты, депутаты и другие гости.

Целью проекта, реализуемого впервые, является создание единой коммуникационной платформы солидарности тюркского мира на основе общих исторических, религиозных, культурных ценностей и языков народов тюркоязычных стран и превращение ее контента в источник информации.

Как известно, 18 февраля 2021 года Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджаном и Турцией".

В целях подготовки документа делегация во главе с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева совершила визит в Турцию.

Основная цель визита заключалась в создании совместной медиаплатформы между Азербайджаном и Турцией, а также в продвижении двух стран через социальные сети.

В рамках визита состоялись встречи с главой Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном, руководителями ряда государственных и медийных организаций, были обсуждены пути создания совместной медиаплатформы.

Кроме того, на третьем заседании министров и высокопоставленных официальных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), ответственных за информацию и медиа, 10 апреля 2021 года в Баку отмечалось, что проводится необходимая работа по развитию связей между тюркоязычными государствами.

Также на заседании было подчеркнуто, что Азербайджан подготовил дорожную карту по развитию сотрудничества с тюркоязычными странами. Кроме того, отмечалось, что расширение сотрудничества в сфере информации и коммуникаций является одним из приоритетных направлений.

Вопрос углубления отношений между тюркоязычными странами находится в центре внимания как Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так и глав других тюркоязычных стран. Создание общей медиаплатформы между этими братскими странами имеет особое значение для дальнейшего развития связей во многих сферах.

С учетом этого было решено внести вклад в создание медиаплатформы между тюркоязычными странами. С этой целью сегодня АМИ Trend представляет первый цифровой проект TURKIC.World ("Тюркский мир"), созданный совместно с турецкой Albayrak Media Group.

Уникальное программное обеспечение дает возможность совершенствовать проект и подключать к новой цифровой платформе медиа других тюркоязычных стран. Также доступна мобильная версия цифровой платформы, которая станет основой для ее развития и улучшения.

В то же время благодаря нашему уникальному программному обеспечению СМИ тюркоязычных стран смогут в дальнейшем публиковать на этой цифровой платформе свои новости на русском, английском и других языках.

Надеемся, что проект получит дальнейшее развитие и станет своеобразным медиамостом между тюркоязычными странами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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