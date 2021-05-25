Победа Азербайджана в 44-дневной войне предотвратит одну из угроз для Европы - Azernews

БАКУ /Trend/ - Победа, которую Азербайджан одержал в Отечественной войне, способствует обеспечению региональной безопасности и предотвратит одну из угроз как для региона, так и для Европы. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 мая в газете Azernews, сообщает во вторник Trend.

В материале говорится о том, что в последнее время в Агдаме, Кельбаджаре, а еще раньше - в Физули были обнаружены плантации наркосодержащих растений и лаборатории по производству наркотиков, о незаконной деятельности Армении по продаже оружия и торговле наркотиками в Карабахе и прилегающих районах во время оккупации, о безразличии международных организаций к этим вопросам, а также о маршрутах поставок наркотиков через территорию Карабаха.

В статье подчеркивается, что несмотря на то, что Азербайджан неоднократно поднимал этот вопрос перед международными организациями, Армения во время оккупации Карабаха создала там все условия для незаконного производства и распространения наркотических веществ.

Восстановив свой контроль над Карабахом, который до войны продолжал оставаться одним из международных маршрутов поставок наркотиков, Азербайджан предотвратит угрозу как для региона, так и для всего мира, отмечается в материале.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)