Армяне умышленно обостряют ситуацию – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армяне прибегают к провокациям в связи с вопросом делимитации и демаркации границы и умышленно обостряют ситуацию, сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что оккупация Арменией 20 процентов территории Азербайджана на протяжении 30 лет не давала возможности провести делимитацию границы между двумя странами.

«В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила оккупированные территории. Прекращение оккупации актуализирует вопрос делимитации границы. За время оккупации азербайджанских земель армянская сторона незаконно расширила свои границы за счет территории Азербайджана. Во время оккупации Армения представляла, что граница проходит по линии соприкосновения войск, и сегодня она может быть не готова осознать новые реалии, в основе которых лежит фактор международного права, и все вопросы должны решаться в этих рамках. Есть конкретные документы и карты с границей между Азербайджаном и Арменией. Границы Азербайджана признаны международным сообществом и документами, в том числе и резолюциями ООН. Попытки Армении выступать против этих документов неуместны и не принесут ей пользу», - сказала Гасанова.

По словам депутата, в соответствии с мировой практикой, по окончании войн заключается мирный договор, и стороны конфликта принимают меры по уточнению границ.

«Делимитация – это часть мирного договора или особого соглашения по установлению или изменению государственной границы. Армения выступает против международных принципов, что препятствует восстановлению мира в регионе. Сегодня у Армении достаточно своих серьезных проблем: в стране царят кризис и хаос, усиливается политическая напряженность, и единственный выход из этой ситуации - сотрудничество с Азербайджаном. В регионе созданы условия для нового сотрудничества, сформирована новая атмосфера развития. Вместо того чтобы воспользоваться этими условиями, Армения прибегает к новым провокациям, искусственно обостряет ситуацию. Все это не принесет пользу Армении. Азербайджан обязательно восстановит свои границы», - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)