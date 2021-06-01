Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов первого июня принял новоназначенного посла Италии Клаудио Таффури.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, итальянский посол передал министру Джейхуну Байрамову копии верительных грамот.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в будущей дипломатической деятельности.

Подчеркнув высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией, министр Джейхун Байрамов отметил перспективы дальнейшего развития этих отношений и выразил уверенность в том, что за время работы нового посла будут достигнуты успешные результаты.

Министр также проинформировал посла Клаудио Таффури о ситуации в регионе в постконфликтный период, выполнении трехсторонних заявлений, восстановительных и строительных работах в освобожденных районах. Министр подчеркнул важность разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией, включая пограничную напряженность, путем переговоров.

Посол Клаудио Таффури отметил, что приложит все усилия для расширения двусторонних отношений и предпримет соответствующие шаги для развития сотрудничества во всех сферах.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)